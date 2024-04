Lacroix Milan, è lui il piano B in caso di mancato arrivo di Buongiorno? La situazione sugli obiettivi dei rossoneri per la difesa

Il calciomercato Milan studia alcuni profili per il colpo in difesa per il prossimo anno: anche se il grande sogno resta Alessandro Buongiorno del Torino, non tramonta la pista che può portare a Maxence Lacroix.

Il centrale del Wolfsburg ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e può rappresentare il piano B e l’alternativa low cost al centrale granata: i rossoneri possono portarlo a Milano per circa 20 milioni di euro (quasi la metà della cifra richiesta da Cairo). A riferirlo è Calciomercato.it.