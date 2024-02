Lacroix Milan, resiste l’opzione per l’estate: Moncada vuole portare un difensore a Pioli. Le ultime di calciomercato

Nei tanti nomi sondati a gennaio per la difesa rossonera c’era anche quello di Lacroix. Il mercato Milan tornerà all’attacco per portare un difensore di ruolo a Pioli, o all’allenatore che potrebbe sostituirlo, per la prossima stagione.

Come riportato da Daniele Longo, il difensore del Wolfsburg è in lista così come Brassier anche se il profilo preferito rimarrebbe quello di Buongiorno.