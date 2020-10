La Repubblica – Derby decisivo anche per eventuale stop al campionato

Derby di Milano, il quotidiano La Repubblica lancia una provocazione in vista del prossimo derby meneghino

Il quotidiano La Repubblica lancia una provocazione in vista del prossimo derby di Milano. Secondo la testata romana, il potenziale rinvio della stracittadina milanese potrebbe creare non pochi problemi alla Lega Serie A. Non vi sarebbe infatti una data alternativa per recuperare il match e il discorso vale per tante altre partite a rischio.

L’anno prossimo dovrebbero disputarsi gli Europei e le federazioni hanno tempi ristretti per concludere i rispettivi campionati nazionali. Di questo passo, continua La Repubblica, il derby rischia di diventare un crocevia importante anche in prospettiva sospensione campionato. Soprattutto se i contagi dovessero continuare a salire.