La Lazio ritrova Simone Inzaghi: il tecnico è guarito dal Covid-19

Tampone negativo per Simone Inzaghi. Il tecnico – come riporta Gianlucadimarzio.com – è guarito dal Covid-19, contratto lo scorso 7 aprile.

La Lazio riabbraccia il mister che, già dalla gara di lunedì prossimo contro il Milan, tornerà in panchina per guidare la squadra in un match fondamentale nella lotta Champions.