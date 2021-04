La favola della Super League: salvare il calcio per salvare se stessa

Il neo Presidente della Super League Florentino Perez si è concesso in una lunga intervista a El Chiringuito per spiegare il progetto

La Super League come Superman. Ad ascoltare le infinite parole di Florentino Perez, la sensazione è che i Club Fondatori si sentano quasi degli eroi. O per lo meno, è il messaggio che vogliono far passare.

La clamorosa esclusiva del programma spagnolo El Chiringuito ha messo in luce le ragioni del numero uno del Real Madrid e, di conseguenza, di tutto il consesso. Un’ora e mezza abbondante di domande e risposte, con un filo conduttore chiarissimo: “il calcio sta morendo e noi siamo qui per salvarlo”.

