La doppia polemica di Gasperini verso il Milan per rigori e calendario

Gasperini mette le mani avanti e fa polemica. Per la seconda volta il tecnico dell’Atalanta fa delle allusioni a delle presunte disparità

Gasperini mette le mani avanti e fa polemica. Per la seconda volta il tecnico dell’Atalanta fa delle allusioni a delle presunte disparità di trattamento. Pochi giorni fa Gasp aveva parlato dei tanti rigori ricevuti dal Milan a differenza dei nerazzurri.

Oggi ha rincarato la dose polemizzando sul calendario: «Stiamo giocando ogni tre giorni, sono tutte partite difficili. Oggi è stata un’altra battaglia, per noi sarà la quarta partita in dieci giorni, per il Milan sarà la terza in dodici».