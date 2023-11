Krunic Fenerbahce: tre motivi per cui la cessione ora è possibile

Il Milan si muove sul calciomercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe esserci la cessione di Krunic al Fenerbahce

Tre motivi per il sì. Il Milan si muove sul calciomercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe esserci la cessione di Krunic al Fenerbahce:

come riportato dal portale Sporx, il club turco è pronto al secondo tentativo. Cosa cambia? Tre fattori: qualche mese in meno alla scadenza, le richieste ritenute esose per prolungare e soprattutto l’approssimarsi del rientro di Ismael Bennacer a disposizione di Pioli. Con Musah integrato nelle rotazioni e l’algerino che vede la luce in fondo al tunnel, liberarsi di Krunic diventa meno sanguinoso e si può pensare di farlo anche a un prezzo inferiore pur di non perderlo a zero, in assenza di nuovi accordi, nell’estate 2025.