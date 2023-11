Krunic, fattore in negativo: i numeri del Milan con e senza di lui

Il Milan negli ultimi due mesi ha vinto solo una volta in campionato. Salta all’occhio un dato eclatante su Krunic

Senza di lui:

Cagliari-Milan 1-3

Milan-Lazio 2-0

Bvb-Milan 0-0

Genoa-Milan 0-1

Milan-Psg 2-1 (in campo negli ultimi 5 min)

Con Krunic:

Milan-Juve 0-1

Psg-Milan 3-0

Napoli-Milan 2-2

Milan-Udinese 0-1

Lecce-Milan 2-2