Krunic e Rebic, out anche con il Toro sia in campionato che in Coppa Italia, nella doppia sfida ai granata Pioli dovrà farne a meno sia del mediano che dell’attaccante, mentre Ibra spinge per essere presente già in campionato sabato sera.

PIOLI CI PENSA- Due assenze sicuramente pesanti in questo momento, Ibra sta recuperando e vorrebbe esserci già da sabato ma lo staff rossonero frena per evitare ulteriori problemi nel momento più delicato della stagione.