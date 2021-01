Ibra, Toro, la voglia di giocare contro la prudenza dello staff,come riporta questa mattina Tuttosport, il campione avrebbe finito la pazienza

Ibra, di sicuro non contro la Juve ma probabilmente contro l’altra squadra di Torino. Probabile quanto difficile, come riporta Tuttosport. Il campione svedese ha voglia di tornare a giocare e se fosse per lui lo farebbe già sabato.

DIFFICILE- Come già detto, le possibilità di vederlo in campo contro i granata sabato sera sono molto difficili, dato che lo staff medico continua a predicare prudenza per evitare di forzare i tempi.