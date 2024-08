Koundé verso Barcellona-Milan: «Ecco in che ruolo giocherò. La mia posizione preferita...»

Jules Koundé farà presumibilmente il suo esordio stagionale nell’amichevole tra Barcellona e Milan. Ecco le parole del francese

Jules Koundé, esordirà in questa stagione presumibilmente durante l’amichevole pre campionato del Barcellona contro il Milan. Ecco le parole del calciatore:

SULLA GARA – «Giocherò dove la squadra ha più bisogno di me. La mia posizione preferita sarà sempre quella di difensore centrale».

POSIZIONE – «Ho già parlato con l’allenatore e gli ho detto che mi sento a mio agio in entrambe le posizioni. L’anno scorso ho fatto un passo avanti sull’ala destra, dove mi sento già più a mio agio, anche all’Europeo. Il centrocampo sarà sempre la mia posizione preferita, ma giocherò ovunque mi diranno di giocare».

NICO WILLIAMS – «È un ottimo giocatore e si vuole sempre avere il meglio. Ha disputato un ottimo Campionato Europeo, è giovane e ha margini di miglioramento. Non dipende da me, ma dal club, ma è molto bravo. È anche chiaro che gli obiettivi devono essere gli stessi di ogni anno, vincere titoli. Poi è l’allenatore a decidere come giocare, ma al Barça l’obiettivo è sempre quello di vincere titoli. La scorsa stagione non è stata positiva in termini di titoli e noi vogliamo vincerli, ovviamente».