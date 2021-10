Koulibaly: «Scudetto? È presto. Con un pari il Milan ci ha già agganciato»

Kalidou Koulibaly ha parlato nel post partita del match tra Roma e Napoli della corsa Scudetto. Le sue parole

«Scudetto? È ancora presto. Anche se abbiamo vinto tutte le partite non abbiamo 9/10 punti di vantaggio, è bastato un pareggio stasera per essere agganciati dal Milan. Noi pensiamo a fare bene partita dopo partita, per questi discorsi se ne riparlerà verso Marzo-Aprile.»