Koopmeiners Milan: la Juve prepara tre mosse per battere la concorrenza, la strategia dei bianconeri

La Juventus sta preparando tre mosse per battere la concorrenza per arrivare al colpo Koopmeiners, che piace anche al calciomercato Milan

Kean, Iling-Junior e Soulé vanno sul mercato per finanziare il colpo Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan. E’ questa, per Calciomercato.com, la strategia che sta valutando la Juve per strappare l’olandese all’Atalanta in estate.

La Dea chiede infatti 60 milioni e quindi i bianconeri proveranno a ricavare quanti più soldi possibili dalle tre cessioni. Soulé è valutato 40 milioni, Iling-Junior tra 15 e 20 e Kean circa 25.