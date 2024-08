Koné Milan, la DECISIONE dei rossoneri sul calciatore. Le ULTIMISSIME sulla trattativa

Si avvicina il finale della trattativa per portare al Milan Manu Koné. Ecco gli ultimis sviluppi di calciomercato

Il Milan ha raggiunto un accordo di massima con il Borussia Mönchengladbach per il trasferimento di un giocatore, probabilmente Manu Koné. Tuttavia, come scrive su X Sports Zone, il club rossonero finalizzerà l’operazione solo se riuscirà a completare alcune cessioni per razionalizzare la rosa.

Monaco, Napoli e Roma sono alla finestra, pronte ad approfittare di eventuali difficoltà del Milan nel concludere l’affare. La situazione è in evoluzione e le prossime ore saranno decisive per capire il futuro del giocatore.