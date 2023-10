Kolo Muani a Canal+: «Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato, volevamo...»

Kolo Muani, attaccante del PSG, ha commentato la vittoria sul Milan in Champions League: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Canal+ dopo PSG-Milan, Kolo Muani ha dichiarato:

«Siamo molto orgogliosi della nostra prestazione, abbiamo giocato un’ottima partita. Oggi avevamo voglia di vincere, di iniziare bene questa partita. Siamo andati alti come volevamo, siamo riusciti a segnare molto velocemente e poi a ripartire nel secondo tempo. Volevamo tenere la palla e controllare il gioco. Siamo stati in grado di ottenere ciò che volevamo. Ovviamente, per la Ligue 1 e per il resto, dà fiducia. Dobbiamo mantenere lo slancio».