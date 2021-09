Klopp avverte: «In Champions dobbiamo fare punti, girone molto difficile»

Jurgen Klopp ha parlato del girone di Champions League, soffermandosi sulla prossima sfida contro il Porto e non solo. Le sue parole

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto.

PORTO – «Il Porto cambia sempre un po’ perché ovviamente ha giocatori che vanno via e giocatori che arrivano. Ha però sempre lo stesso allenatore. Non è affatto un vantaggio che abbiamo vinto le ultime due partite in Portogallo, perché dobbiamo pensare a cosa passi nella testa dei nostri avversari. E la prima cosa che vorranno fare è assicurarsi che non accada di nuovo. Questo ci renderà le cose più difficili».

GIRONE – «Non conto i punti che non abbiamo, non l’ho mai fatto e non capisco come funzionino questi ragionamenti. È un girone difficile e dobbiamo ottenere più punti possibili in poco tempo. Ma questo non significa niente. La partita Atletico-Porto, che ovviamente abbiamo visto, è stata molto dura e il Porto meritava di vincere. Questo dice molto sulla squadra che affronteremo domani. Non si vince mai prima di giocare».