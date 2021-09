Infortunio Thiago Alcantara, Klopp: «Speriamo non sia grave»

Jurgen Klopp ha parlato dopo il successo del Liverpool sul Crystal Palace. Ecco le sue parole sull’infortunio occorso a Thiago Alcantara

L’infortunio occorso a Thiago Alcantara è stata l’unica nota negativa della sfida vinta dal Liverpool contro il Crystal Palace. Parola del tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, nella conferenza stampa post gara. Il calciatore non dovrebbe comunque saltare la sfida di ritorno con il Milan in Champions League, in programma la sera di martedì 7 dicembre.

«L’unica piccola cosa che ha oscurato il gioco è stato Thiago, ma speriamo che non sia grave. Si è sentito indurire il polpaccio e ora speriamo davvero che non sia così grave».