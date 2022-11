Simon Kjaer, difensore del Milan e della Danimarca, ha parlato delle proprie condizioni fisiche: il centrale non si sente al top

Durante l’intervista a gazzetta.it, Simon Kjaer ha parlato delle sue condizioni fisiche:

«Non sto bene, contro la Francia non ero pronto per giocare 90 minuti. Il nostro c.t. ha preso la decisione giusta, non avrei potuto dare una mano».