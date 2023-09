Kjaer: «Lo scudetto è un obiettivo, e in Champions passiamo noi». Le parole del difensore del Milan dopo Danimarca-San Marino

Simon Kjaer ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Danimarca–San Marino. Le parole del difensore del Milan.

OBIETTIVI – «Quest’anno abbiamo una squadra, ma anche l’anno scorso, con ottimi giocatori. Siamo stati insieme per tre anni dove siamo migliorati e possiamo trovare nuovi modi per fare le cose. La continuità nel calcio fa bene, ti fa bene. Abbiamo preso ottimi giocatori, ne abbiamo due per ruolo e speriamo bene quest’anno. Abbiamo un’ottima squadra»

GIRONE CHAMPIONS TOSTO – «Sì, preferisco così. Giocare contro quelli forti, in Champions vuoi incontrare i più forti. È un girone aperto, dipende dai dettagli in ogni partita. Ogni partita ha un 50/50, poi dipende sempre dal momento e dalla giornata. Pero passiamo noi sicuro (ride, ndr) e poi per me non è importante chi passa»

SCUDETTO PER LE MILANESI – «È presto. Noi vogliamo comunque mettercela tutta per cercare di giocare per lo scudetto quest’anno. È un obiettivo e deve essere sempre così quando sei il Milan»