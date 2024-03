Kjaer Milan: l’idea del club è chiara ma spunta uno scenario a sorpresa

Riguardo al futuro di Kjaer, il calciomercato Milan ha un idea ben precisa. Potrebbe spuntare un’idea a sorpresa

Simon Kjaer è in scadenza con il Milan e i rossoneri come riportato da TMW vorrebbero puntare su un profilo più giovane per il prossimo anno. Il capitano della Nazionale danese ha un accordo fino al 30 giugno, data in cui probabilmente terminerà la sua esperienza milanista.

Ovviamente molto dipenderà da quello che succederà, dentro e fuori dal campo. Anzi, più probabilmente bisognerà capire chi sarà a decidere per il prossimo futuro, visti i venti che arrivano dal deserto, con Pif interessato a prendere il posto di Elliott nel prestito a Cardinale. Servirebbe però un finale di stagione ai limiti dell’incredibile per essere certi di un ulteriore prolungamento dopo quello di tre anni fa.