Kjaer: «Bello essere tornato in campo con la squadra» – FOTO

Simon Kjaer, unitosi ai compagni dopo l’eroico Europeo e le vacanze festeggia sui social il ritorno in campo

Finalmente in campo. Dopo le meritatissime vacanze post Europeo in cui molto probabilmente il suo intervento è stato decisivo per salvare la vita al compagno Eriksen, Simon Kjaer è tornato in campo con il Milan, nell’amichevole pareggiata ieri sera contro il Real Madrid, indossando per alcuni minuti anche la fascia da capitano. Sui social ha voltuo festeggiare il ritorno conun post.