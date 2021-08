Kjaer: «È difficile spiegare come si deve reagire in situazioni simili»

Simon Kjaer è stato premiato da Aleksander Ceferin con il President’s Award per quanto fatto in occasione del malore di Eriksen

Simon Kjaer ha parlato poco prima dei sorteggi dei gironi di Champions League. Premiato con il President’s Award per quanto dimostrato in occasione del malore di Christian Eriksen ad Euro 2020 dal presidente UEFA Aleksander Ceferin, ecco le parole del difensore del Milan e capitano della Danimarca.

«È difficile spiegare come si deve reagire in situazioni simili. Ci siamo sforzati al massimo come squadra per restare uniti il più possibile. Una volta saputo che Christian aveva recuperato conoscenza, il nostro dovere era quello di restare ancora più compatti di prima».