Kiwior Milan: Moncada ha tentato l’affondo! La risposta dell’Arsenal RETROSCENA

Kiwior Milan: Moncada ha tentato l’affondo! La risposta dell’Arsenal. Il RETROSCENA sulla trattativa di mercato

Un clamoroso retroscena per quanto riguarda l’obiettivo del calciomercato rossonero Kiwior.

Come riportato da calciomercato.com, Moncada e Furlani sembravano decisi di puntare sul polacco tanto da aver tentato l’affondo nella giornata di domenica. L’Arsenal ha chiuso al prestito con diritto di riscatto e per questo motivo la trattativa si è raffreddata, per il momento.