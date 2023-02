Khair Zad: «Maignan il mio preferito, sogno di restare al Milan»

Nazira Khair Zad, portiere del Milan Primavera femminile ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole

Nazira Khair Zad, portiere del Milan Primavera femminile ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue parole:

«Sono nata nella provincia giocatore di Bamiyan (Afghanistan), un luogo dove nessuna ragazza partica sport, per me il calcio è come un parente, un fratello o una sorella. Non potrei vivere senza. Maignan è il mio preferito, lo ammiro molto, così come Mbappè e Nadia Nadim. Sogno di rimanere al MilanFemminile e portare i miei genitori in un posto sicuro»