Kezman: «Il Milan e Pioli amano Sergej Milinkovic-Savic, ma è troppo costoso». Le parole dell’agente del centrocampista serbo

Mateja Kezman ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del suo assistito, ovvero Milinkovic-Savic, e dell’interesse del Milan. Ecco le parole dell’agente del centrocampista serbo:

«Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta».