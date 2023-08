Kessié vola in Arabia Saudita? Arrivano conferme: le novità

Kessié vola in Arabia Saudita? Arrivano conferme direttamente dall’Inghilterra: le novità sull’ex centrocampista del Milan

Arrivano conferme anche dall’Inghilterra sulla pista che potrebbe portare Franck Kessié a vestire a breve la maglia dell’Al-Ahli, club che milita nel campionato saudita.

Come riportato da The Athletic, infatti, il club dell’Arabia Saudita è tornato all’assalto per l’ex centrocampista del Milan, che piace anche alla Juventus e ad alcuni club inglesi.