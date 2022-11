Kely Nascimiento su Pelè: «Mio padre sta bene e non c’è nessuna emergenza». Le parole della figlia della leggenda brasiliana

Kely Nascimento ha parlato delle condizioni di suo padre Pelè dopo il ricovero in ospedale. Ecco le parole della figlia della leggenda brasiliana:

«Mio padre è ricoverato in ospedale, sta regolando i farmaci. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli si trovano in Brasile ed io ci andrò a capodanno. Non c’è nessuna sorpresa e nessuna emergenza».