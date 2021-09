Kean titolare contro la Lituania? La possibile decisione di Mancini

L’attaccante della Juve Kean dovrebbe partire titolare nella sfida che l’Italia giocherà stasera contro la Lituania

Sta per scoccare il momento di Kean in Nazionale. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’attaccante della Juve dovrebbe partire da titolare nel tridente scelto dal Ct Mancini per la sfida tra l’Italia e la Lituania in programma stasera.

Per Kean sarebbe un ritorno importante in maglia azzurra dopo aver saltato l’Europeo. Insieme a lui ci saranno con ogni probabilità Raspadori e Berardi.