Kean Milan, l’attaccante ha scelto il proprio futuro: ecco la sua decisione! La situazione per l’attaccante della Juve: i dettagli

Arrivano novità importanti per il futuro di Moise Kean: l’attaccante di proprietà della Juve era stato accostato al calciomercato Milan. C’è un grosso punto di domanda su quello che farà il centravanti classe 2000 che sta trovano meno spazio in questa stagione per via della folta concorrenza in avanti: Vlahovic, Milik ma anche l’esplosione del giovane Yildiz. Per lui si aprono le porte di una cessione in prestito.

Come riferisce Calciomercato.com, il centravanti preferirebbe intraprendere una nuova avventura all’estero, piuttosto che in Italia. Il giocatore è un obiettivo concreto del Siviglia e del Rennes, con i quali i bianconeri hanno avviato i dialoghi. Da non escludere anche l’ipotesi Atletico Madrid. Prima di andare via in prestito, però, l’azzurro potrebbe prolungare il proprio contratto con la Juve fino al 2027.