Kean Milan: salta la trattativa Juve Atletico Madrid! TUTTI i motivi della rottura per l’ex obiettivo del calciomercato rossonero

Nonostante le viste mediche superate la trattativa che poteva portare Kean, accostato al calciomercato Milan, dalla Juventus all’Atletico Madrid è saltata.

Come riportato da Juventusnews24, infatti, i bianconeri hanno spiegato ai Colchoneros che servivano ancora alcune settimane per riatletizzarlo perché era fermo da un mese e mezzo e gli spagnoli non han voluto aspettare. Non è detto, però, che Kean resti a Torino.