Kean Milan: nessun dubbio sul futuro, definiti i tempi per l’arrivo all’Atletico Madrid

Nessun dubbio per il futuro di Kean, accostato anche al calciomercato Milan. Definiti i tempi per l’arrivo all’Atletico Madrid

Il prossimo futuro di Kean, accostato anche al calciomercato Milan, è definito senza alcun dubbio. Il Bayern Monaco non è mai stato in corsa.

Come riportato da Sky Sport lunedì potrebbe essere il giorno buono per la firma con l’Atletico Madrid, operazione in prestito per sei mesi fino a giugno poi tornerà alla Juventus.