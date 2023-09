Kean Milan: l’attaccante chiede spazio alla Juve, lo scenario

Tra i nomi accostati al Milan in estate c’è anche quello di Kean. L’attaccante reclama spazio alla Juventus, il possibile scenario

Kean chiede spazio. Tra i nomi accostati al Milan in estate c’è anche quello dell’ attaccante della Juventus. L’italiano reclama spazio ecco il possibile scenario:

secondo quanto riportato da Calciomercato.com le richieste per lui, dopo una stagione da otto gol in 40 presenze, non sono mancate, ancora una volta dalla Premier League, ma non da club come prima fascia. Il Nottingham, per esempio, si è informato su Kean, per cui è arrivato un sondaggio anche dal Milan. Nelle ultime settimane di mercato, alla ricerca di un attaccante che potesse completare il reparto, i rossoneri avevano pensato anche a lui, con delle idee ben precise in mente: un prestito con diritto di riscatto o uno scambio con Origi. Due opzioni di cui dalle parti della Continassa non hanno neanche voluto sentir parlare, con Kean che è così rimasto e ora chiede spazio: le tre giornate di campionato nel giro di una settimana possono dargli l’assist giusto.