Kamara Milan, Bucchioni: «Un’offerta a gennaio potrebbe esser gradita»

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del marsigliese Kamara ambito da Juventus e Milan

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del marsigliese Kamara ambito da Juventus e Milan. Ecco le sue parole:

«Sempre in Francia, però i riflettori sono accesi anche sul Marsiglia dove gioca Kamara, centrocampista di 22 anni, in scadenza di contratto. E’ valutato oltre 25 milioni, ma visto che il Marsiglia rischia di perderlo a zero a giugno, un’offerta a gennaio potrebbe essere gradita. Sul giocatore c’è da tempo anche il Milan»