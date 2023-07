Kamada Milan: i motivi dietro la frenata nella trattativa

Il Milan ha abbandonato la pista di mercato che portava a Kamada. Ecco svelati i motivi dietro allo stop nella trattativa

Kamada é stato vicinissimo a firmare per il Milan a parametro zero tra fine marzo e inizio aprile. Poi però la frenata. Ecco svelati i motivi dietro allo stop nella trattativa:

secondo Calciomercato.com gli esoneri di Maldini e Massara hanno messo in stand-by una trattativa che ora è stata abbandonata completante anche per ragioni tattiche: secondo Pioli il giapponese non sarebbe l’ideale per il suo nuovo 4-3-3.