Kalulu via dal Milan: cosa non ha FUNZIONATO e cosa ha portato all’addio, il RETROSCENA

Kalulu ha lasciato il Milan per andare alla Juventus. I motivi che hanno portato all’addio ai rossoneri e al sì ai bianconeri

Tre ragioni per la cessioni. Kalulu ha lasciato il Milan per andare alla Juventus. I motivi che hanno portato all’addio ai rossoneri e al sì ai bianconeri:

come riportato da TMW l’infortunio al legamento collaterale del ginocchio gli ha fatto saltare 32 partite stagionali, Kalulu, così come Tomori e Thiaw, è un istintivo, uno abituato a difendere in avanti piuttosto che all’indietro. Una situazione che il Milan di Pioli ha esasperato fin troppo, facendo diventare un punto di forza in un enorme punto debole. A causa dei pochi giocatori cresciuti nei vivai del Club e nazionale il Milan ha una lista di “stranieri” particolarmente folta. Contando che gli acquisti di quest’estate, Morata, Pavlovic, Emerson e Fofana, vanno iscritti tutti sotto questa voce i rossoneri sono stati quasi costretti a cedere Kalulu per fare spazio e non ritrovarsi con un calciatore stipendiato ma impossibilitato a giocare. Anche da questo è dipesa la sua cessione.