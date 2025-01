Kalulu a Dazn: «Da tempo giochiamo bene. Su Tomori...»

Kalulu ha commentato la vittoria della Juve a Dazn: le parole del difensore francese

Pierre Kalulu ha parlato nel post-partita di Juve Milan, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn.

PIU’ SEMPLICE QUANDO I TUOI COMPAGNI AGGREDISCONO – «Quando mettono pressione lasciano meno tempo all’altro per pensare, per respirare e per noi anticipare è più facile. Posso essere più aggressivo e non ho più bisogno di forzare tantissimo la profondità. Posso aggredire più facilmente e sembro sempre più forte quando è così (ride ndr.)».

JUVE PIU’ CONTINUA – «A essere onesto noi è da tempo che lavoriamo su questo. Nelle ultime partite giocavamo sempre e comunque bene come atteggiamento. Poi quando vinci 2-0 gli ultimi 10 minuti sono più tranquilli di quando hai solo un gol di vantaggio. Questo ci ha aiutato tanto, anche se potevamo fare meglio».

TOMORI ALLA JUVE – «E’ da 5 anni che sono in Italia, ogni anno c’è tanto rumore sul mercato. A voi piace tantissimo. Io guardo solo quando sono firmati i contratti, non serve parlare troppo. Per me personalmente poi va bene, solo questo…».