Kalulu Juve, il grande ex supera l’esame di San Siro: «Sembra potersi clonare». Il voto e il giudizio al difensore francese

Kalulu ha fatto il pieno di voti positivi dopo aver superato appieno l’esame da ex Milan a San Siro.

Il difensore francese è stato tra i migliori in campo della Juve nello 0-0, togliendo più volte la profondità agli attaccanti rossoneri, oltre a dare una mano decisiva a Gatti. Per Tuttosport Kalulu «sembra potersi clonare» per la sua capacità.