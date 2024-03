Kalulu a Milan Tv: «Abbiamo gestito bene, anche se mi dispiace di questa cosa»

Kalulu ha parlato ai canali ufficiali del club nel post partita di Slavia Praga Milan. Ecco cosa ha detto il rossonero

Le parole di Pierre Kalulu ai canali ufficiali del club nel post partita di Slavia Praga Milan. Ecco cosa ha detto il rossonero:

PARTITA – «In questa partita loro hanno iniziato forte, dopo i tre gol è stato più facile, abbiamo gestito bene»

PARTITA DEGLI AVVERSARI – «Volevano fare bella figura, hanno provato di tutto. L’espulsione ci ha favorito»

CONDIZIONE FISICA – «Mi sento bene, dopo tanto tempo non è stato facile tornare in campo ma ora sono qui e voglio fare bene per la squadra e per i nostri tifosi. Mi dispiace solo non aver fatto gol o assist, ho tanta voglia di creare occasioni e poter aiutare i miei compagni anche sotto quel punto di vista»