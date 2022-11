Kalulu è intervenuto ai canali ufficiali del Milan per commentare il rinnovo. Ecco le sue parole sulla mancata convocaziona al Mondiale

«Avevo la speranza di essere convocato da questo gruppo che è la squadra migliore al mondo. Non è successo ma tiferò comunque per loro. Sono contento per Theo e Giroud».