Kalulu in conferenza: «Tomori? Ci siamo sentiti dopo la partita»

Kalulu al termine di Juventus Milan è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida dell'Allianz

Kalulu ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Milan, valida la 21ª giornata di Serie A 2024/25. Queste le sue parole:

VITTORIA CON LA SUA EX SQUADRA – «Ha un altro sapore perché già i tre punti era da tanto che li aspettavamo. Non devo pensare troppo alla ex squadra, fa sempre molto piacere ma niente da sopravvalutare».

TOMORI – «Ci siamo sentiti dopo la partita adesso, poi era un po’ arrabbiato. Abbiamo vinto insieme prima, è sempre un piacere vederlo. Poi nel calcio ci sono tanti episodi, scelte personali da fare. Io preferisco lasciare gli altri fare le loro scelte come io ho fatto le mie. Poi vediamo in futuro. Sorpreso? Niente mi sorprende più in questo lavoro, sono attento a tutto quello che può succedere».

MOMENTO MIGLIORE DI SQUADRA – «Da noi sul campo è da un po’ di tempo che si vede questo atteggiamento dal punto di vista generale e collettivo, solo il risultato non era a nostro favore. In questo momento ci sentiamo tutti bene. Siamo tutti insieme in questo momento».

IN CAMPO – «Con la palla siamo incisivi, poi vinciamo tante seconde palle, contrasti. I duelli base sono importanti».

RICONQUISTARE LA NAZIONALE – «L’obiettivo è puntare sempre in alto: la Nazionale è un punto alto e so che se gioco bene alla Juve ho più possibilità di andare. Poi bisogna aspettare il momento giusto».