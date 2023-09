Kalulu tiene in ansia il Milan: notizie poco rassicuranti da Milanello in vista del derby di sabato. Le novità

Non arrivano notizie positive e quindi rassicuranti da Milanello per quanto riguarda le condizioni di Kalulu, che si è infortunato nel corso di questa pausa per le Nazionali pur non essendo partito.

Un problema muscolare per il difensore del Milan per cui, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, sarà difficile recuperare in tempo in vista del derby di sabato. Si prepara Kjaer.