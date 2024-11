Kalulu racconta il suo addio al Milan: «Thiago Motta top, mi ha detto questo quando l’ho chiamato». Le dichiarazioni del difensore

Kalulu a Dazn ha raccontato il suo addio al mercato Milan per approdare alla Juve in estate. Queste le dichiarazioni del difensore.

CHIAMATA THIAGO MOTTA – «Quando ho chiamato Thiago Motta, mi ha detto: “Sei pronto a giocare ogni 3 giorni?” Ho risposto: “Sì, dove mi vedi giocare?” E lui: “A destra, al centro e a sinistra”. Lì ho pensato: se mi vede ovunque, per me è il top. E poi ha chiuso dicendo: “Sappi che le scelte della partita si fanno in allenamento!” E alla Juve è così».

