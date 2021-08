Il Milan celebra Kaladze: «200 presenze e una pletora di trofei» – VIDEO

Omaggio social. Kakhaber Kaladze dal gennaio del 2001 all’agosto del 2010 ha rappresentato un punto fermo nella storia del Milan. 200 presenze e tanti trofei vissuti da protagonista come la Champions League 2002-03 vinta contro la Juventus o la Coppa Italia e la Supercoppa Europea dello stesso anno o anche l’altra Champions League, quella del 2006-07 vinta in coppia con Alessandro Nesta. Ma anche trofei come lo Scudetto del 2003-04 pur se vissuto con un ruolo marginale. Il tutto sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Il Milan sul suo account social ha voluto omaggiare con un video l’ex terzino rossonero: «200 presenze e un pletora di trofei»

The sweet Kala 🇬🇪

Kakhaber Kaladze: 200 games and a plethora of triumphs.

Listen to the Tales of AC Milan at https://t.co/9sLHlUMOpU 🎧 pic.twitter.com/SKVrvq82Bb

— AC Milan (@acmilan) August 27, 2021