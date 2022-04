Kalac: «Maldini, Nesta o Stam? Ecco chi era il più forte»

L’ex portiere del Milan, Zeljko Kalac, ha parlato a Calciomercato.com. Ecco le sue parole sul confornto Maldini-Nesta-Stam

«È troppo difficile. Io avevo la fortuna di stare in panchina e avere il miglior biglietto dello stadio, ma averli davanti a te ti faceva venire i brividi. Io dovevo essere pronto per un paio di tiri a partita al massimo ed essere presente. Il maggior rispetto nel mondo del calcio lo porto a Maldini. Come persona, come uomo, per la disponibilità che ha sempre avuto, è uno che non ha mai avuto rivali»