Kakà: «Milan? Difficile spiegare a parole cosa significa. Ecco cosa penso sulla Champions»

L’ex storico giocatore rossonero Ricardo Kakà è intervenuto sul canale Twitch del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul gol all’Atletico – «Mi dispiace sentire che è mio ultimo gol in Champions del Milan, ma è sempre un bel ricordo. Sono molto affezionato a questa competizione e non vedo l’ora di tifare i Milan e chissà che possa tornare a vincere la Champions. Ci sono partite difficili, la Juve è un avversario diretto. Il Milan può vincere questa partita e tornare in Champions ed è questo che mi auguro»

Sull’affetto dei tifosi – «Sono contentissimo di sentire l’affetto dei tifosi. Che altri possano usare l’esempio di un calciatore per realizzare i sogni. Tanti giovani in Italia vedo dicono che sono stato uno dei giocatori che più adoravano vedere e questo mi riempie d’orgoglio. La mia storia con il Milan è unica e sono contento di trasmettere ai ragazzi quello che ho vissuto. Spero di poter tornare in Italia presto e di vedere le partite a San Siro con i tifosi»

Sull’essere simbolo del Milan – «A volte non riesco a esprimere a parole quello che significa. Quando passano gli anni riesci a sentire di più quello che hai vissuto. Oggi quando guardo Milano dico ‘una volta era nostra’ e tutti erano orgogliosi di questa squadra. E’ stato un momento speciale della mia vita»

Sul ricordo di Juve-Milan – «Il mio ricordo più bello è il mio primo Juve-Milan a Torino, l’anno dello scudetto del 2004. Ce ne sono altri, ad esempio a San Siro quando segno il gol in rovesciata, c’è quello che se vincevamo la partita potevamo vincere il campionato. Metto un po’ di pepe: lì c’era un fallo di Cannavaro. Giocare un Milan-Juve è sempre stato un piacere immenso»

Su Juve-Milan – «Ibra ha fatto una grandissima stagione, adesso tocca a lui a portare la vittoria contro la Juve e a portare la squadra in Champions»

Su Thiago Silva – «Sono molto amico di Thiago, ma volevo ancora vedere il Real in finale. Sono contento per il Chelsea, vedremo una finale inglese, anche se non è bello vedere sempre loro lì. Sono un esempio per tutti e sono certo che Thiago possa fare una grandissima finale. Ha perso l’anno scorso e spero possa avere il piacere di vincerla quest’anno».