Kakà insieme ad Ancelotti? Pazza idea in casa Brasile: i dettagli

Kakà insieme ad Ancelotti? Pazza idea in casa Brasile: tutti i dettagli riportati dalla Gazzetta dello Sport

A partire dal 2024 sarà Carlo Ancelotti a guidare la nazionale brasiliana verso il Mondiale del 2026. Ma l’attuale allenatore del Real Madrid potrebbe non essere l’unico ex Milan ad entrare a far parte del nuovo ciclo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ricardo Kakà potrebbe entrare a far parte dello staff di Ancelotti, lavorando insieme a lui per provare a portare più in alto possibile il Brasile.