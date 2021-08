Kaio Jorge, la Juve ce l’ha fatta: cifre e dettagli dell’operazione

Kaio Jorge Juve, sarà presto a Torino: cifre e dettagli dell’operazione che porterà l’attaccante del Santos in bianconero

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve ha definito l’arrivo di Kaio Jorge. La situazione è stata sbloccata con una formula che prevede 1.5 milioni di euro subito, con il Santos che dovrebbe poi ottenere il 5% della futura rivendita, oltre che un canale preferenziale nel caso il giocatore dovesse tornare in prestito in Brasile.

Kaio Jorge è atteso a giorni a Torino, probabilmente già nella prossima settimana, dove completerà il reparto offensivo di Massimiliano Allegri nel ruolo di vice-Morata.