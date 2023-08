Kabak Milan: è il pallino di Moncada per rinforzare la difesa. Fissato il prezzo per acquistarlo dall’Hoffenheim

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan acquisterà un altro difensore centrale entro la fine del calciomercato vista l’uscita di Gabbia e la posizione non salda di Kjaer. Il nome giusto potrebbe essere quello di Ozan Kabak, pallino di Moncada.

30 presenze, 2 gol e 3 assist per il classe 2000 quest’anno con la maglia dell’Hoffenheim in Bundesliga. Da valutare l’operazione, però, dal punto di vista economico, dato che il club tedesco chiede fra i 10 ed i 13 milioni di euro per il cartellino.