Juventus Milan, Calabria e Theo Hernandez squalificati: chi sarà il capitano dei rossoneri? TUTTI i dettagli

Juventus Milan, Calabria e Theo Hernandez squalificati: chi sarà il capitano dei rossoneri? TUTTI i possibili candidati per la fascia

In vista della sfida di campionato tra Juventus e Milan, in programma sabato 27 aprile alle ore 18:00, i rossoneri non avranno a disposizione Davide Calabria e Theo Hernandez (entrambi squalificati).

Dunque, sia il capitano che il vicecampitano saranno indisponibili e la domanda è spontantea: a chi toccherà la fascia contro i bianconeri? Nell’ultimo precedente, Milan Verona, il capitano è stato Rafael Leao, ma per anzianità toccherebbe a Ismael Bennacer. Infatti, il centrocampista algerino non era disponibile contro il Verona.