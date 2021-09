Juventus Milan, Genta: «I rossoneri la squadra più pronta»

Intervenuto negli studi di Sky Sport Carlo Genta, ha dato la sua opinione sul match di stasera tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole

«Se stasera il Milan resta a 9 punti, ok è un problema, una battuta d’arresto ma se stasera la Juventus rimane ad un punto poi domani glielo richiediamo ad Allegri per chi era più importante questa partita. Il Milan non sarà al completo, potrebbero mancare giocatori importanti, ma è evidente come la pressione sia sui bianconeri come è altrettanto evidente che sè il Milan stasera fa risultato a Torino, beh poi bisogna tirarlo giù dai primi posti della classifica. Non è semplice perchè fin qui mi è sembrata la squadra più pronta di questo campionato»